Жители Радовицкого протестуют против закрытия единственной в селе школы

Жители Радовицкого возмущены решением закрыть единственную школу в поселке. Администрация назвала различные причины такого решения, в том числе "аварийное" состояние здания и низкую успеваемость учащихся.
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