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Die Welt: немецкие читатели призвали уволить Бербок после ее ляпа о "войне против России"

Die Welt: немецкие читатели призвали уволить Бербок после ее ляпа о "войне против России"

© РИА Новости Алексей Майшев Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Скандальная ситуация с фразой главы МИД ФРГ Бербок о "войне против России" поставила в тупик газету "Вельт".

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