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ИА Регнум

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ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 3:1

ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 3:1

Московский ЦСКА победил махачкалинское «Динамо» со счетом 3:1 в гостевом матче девятого тура Российской премьер-лиги.

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