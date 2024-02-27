187 кондукторов не хватает барнаульскому "Горэлектротрансу". Это 45% от штата

Сейчас на всех маршрутах электротранспорта Барнаула есть троллейбусы и трамваи, которые ходят без кондукторов Потребность барнаульского МУП "Горэлектротранс" в кондукторах сейчас составляет 187 человек, это 45% от всего штата.