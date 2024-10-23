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В РФ с 1 января меняются правила индексации пенсий, — эксперт

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Комментарии
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Пульхерия Djem
Так у нас и без индексации пенсий  инфляция шурует.Повышать надо хлтя бы на 10 % , что вы мельчите?
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