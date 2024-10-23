В РФ с 1 января меняются правила индексации пенсий, — эксперт Ирэн ОрлонскаяИзменения в правилах индексации пенсий вновь произошли: вместо запланированного ранее двойного увеличения теперь предусмотрено одно, но сразу с января и на максимальные 7,3%.
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