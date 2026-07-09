Глава МВД Эстонии призвал лишить военнообязанных украинцев убежища в Евросоюзе

www.globallookpress.com/Markus Lenhardt/dpa Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро поддержал предложение Еврокомиссии (ЕК), согласно которому военнообязанным мужчинам из Украины больше не будут предоставлять временную защиту в странах ЕС.
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