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Глава МВД Эстонии призвал лишить военнообязанных украинцев убежища в Евросоюзе

Глава МВД Эстонии призвал лишить военнообязанных украинцев убежища в Евросоюзе

www.globallookpress.com/Markus Lenhardt/dpa Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро поддержал предложение Еврокомиссии (ЕК), согласно которому военнообязанным мужчинам из Украины больше не будут предоставлять временную защиту в странах ЕС.

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