Морозова и Еременко ушли от Крыловой и могут сменить гражданство

Танцоры Аннабель Морозова и Игорь Еременко прекратили сотрудничество с тренером Анжеликой Крыловой. Как сообщает РИА «Новости», фигуристы намерены перебраться в США и тренироваться там под руководством отца партнерши Николая Морозова.