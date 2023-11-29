Морозова и Еременко ушли от Крыловой и могут сменить гражданство

Танцоры Аннабель Морозова и Игорь Еременко прекратили сотрудничество с тренером Анжеликой Крыловой. Как сообщает РИА «Новости», фигуристы намерены перебраться в США и тренироваться там под руководством отца партнерши Николая Морозова.
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