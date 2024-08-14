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Царьград

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В Курской области против ВСУ использовали устойчивый к РЭБ дрон «Вандал Новгородский»

В Курской области против ВСУ использовали устойчивый к РЭБ дрон «Вандал Новгородский»

В Курской области против вооруженных сил Украины использовали устойчивый к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) дрон «Князь Вандал Новгородский».

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Зачем пишут название организации, создающей такие вещи?! Вы ещё адрес напишите, чтоб им прилетело! Ну должна же быть какая-то секретность!
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