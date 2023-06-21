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«Плевок в лицо»: Политик Марджори Тейлор-Грин обвинила ФБР в сокрытии настоящей информации о коррупции Байдена

«Плевок в лицо»: Политик Марджори Тейлор-Грин обвинила ФБР в сокрытии настоящей информации о коррупции Байдена

Американский политик Марджори Тейлор-Грин прокомментировала решение директора федерального бюро расследований Кристорефа Рэя предоставить Конгрессу США данные о возможном получении взятки президентом Джо Байденом, но в отредактированном виде.

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