«Плевок в лицо»: Политик Марджори Тейлор-Грин обвинила ФБР в сокрытии настоящей информации о коррупции Байдена

Американский политик Марджори Тейлор-Грин прокомментировала решение директора федерального бюро расследований Кристорефа Рэя предоставить Конгрессу США данные о возможном получении взятки президентом Джо Байденом, но в отредактированном виде.
Американский политик Марджори Тейлор-Грин прокомментировала решение директора федерального бюро расследований Кристорефа Рэя предоставить Конгрессу США данные о возможном получении взятки президентом Джо Байденом, но в отредактированном виде.
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