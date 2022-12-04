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Попытка мотопехотного взвода ВСУ прорвать оборону в окрестностях Песок провалилась: видео

Попытка мотопехотного взвода ВСУ прорвать оборону в окрестностях Песок провалилась: видео

Мотопехотный взвод ВСУ предпринял неудачную попытку прорвать линию обороны в окрестностях села Пески в ДНР, которые защищают бойцы “Сомали” и 11-го полка Народной милиции ДНР.

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