Британский наемник пригрозил землякам, что домой они отправятся «в гробах»

24-летний Фрейзер ранее трудился на пивоварне в Шотландии.Британский наемник Джей Фрейзер предостерег своих соотечественников, участвующих в конфликтах в зоне специальной военной операции на стороне Вооруженных сил Украины, что будет отправлять их «домой в гробах».