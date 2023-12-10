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62ИНФО | Новости Рязани

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Мэр Рязани Артёмов проинспектировал уборку улиц от снега

Мэр Рязани Артёмов проинспектировал уборку улиц от снега

Глава администрации Рязани проинспектировал 23 улицы, среди которых улицы Свободы, Грибоедова, Вознесенская, Садовая, Есенина, Яхонтова, Чапаева, Татарская, Ленинского Комсомола, 2-я Линия, Шевченко, Весенняя, Чкалова, Московское шоссе, Западная, Костычева, Новаторов, Крупская, Юбилейная, Октябрьская, Молодцова, Интернациональная, Семинарская.

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