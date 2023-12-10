Мэр Рязани Артёмов проинспектировал уборку улиц от снега

Глава администрации Рязани проинспектировал 23 улицы, среди которых улицы Свободы, Грибоедова, Вознесенская, Садовая, Есенина, Яхонтова, Чапаева, Татарская, Ленинского Комсомола, 2-я Линия, Шевченко, Весенняя, Чкалова, Московское шоссе, Западная, Костычева, Новаторов, Крупская, Юбилейная, Октябрьская, Молодцова, Интернациональная, Семинарская.
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