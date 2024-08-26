Смолянам рассказали о ходе капремонта школ

В этом году масштабная реконструкция проводится в восьми учебных учреждениях По федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» проводится капитальный ремонт и переоснащение 8 школ Смоленской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии