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«Лейкерс» и «Клипперс» заинтересованы в Демаре Дерозане

Защитник «Сан-Антонио» Демар Дерозан выходит на рынок свободных агентов. Как рассказал инсайдер Марк Спирс, интерес к Дерозану проявляют команды из родного для баскетболиста Лос-Анджелеса – «Лейкерс» и «Клипперс».

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