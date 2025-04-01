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Что стало с сотрудницей комиссариата, которая брала по 400 000р. за справки с пометкой «Ограниченно годен»

Что стало с сотрудницей комиссариата, которая брала по 400 000р. за справки с пометкой «Ограниченно годен»

Avia.pro - СМИ Шатура. Елена Власова, 54-летняя сотрудница военного комиссариата, получила 5 лет колонии за то, что помогала призывникам ускользать от службы в армии.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
За каждую выданную ею справку, с нее нужно содрать в пользу государства  по 800 тысяч рублей.  Пусть платит!! Иначе 10 лет тюряги будет!!  Без УДО...
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19 час.
ЕС
Елена Смирнова
Зачем тюряги, по законам военного времени…
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12 час.
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