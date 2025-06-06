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От клоуна до существа: Зеленского демонстративно унизили на российском ТВ

От клоуна до существа: Зеленского демонстративно унизили на российском ТВ

БлокнотРУ Пользователи соцсетей не смогли пройти мимо такого подарка. На федеральном телеканале НТВ президент Украины Владимир Зеленский внезапно оказался не «лидером», «президентом» или хотя бы «клоуном», а просто… «существом».

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