В спасении астраханских сердец власти делают ставку на небесный коридор

Правительство Астраханской области утвердило стратегию развития санитарной авиации до 2030 года. Для региона, где география отрезает десятки сел от медицинской помощи, а смертность от болезней системы кровообращения бьет рекорды, спасение намерены искать в плоскости неба.
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