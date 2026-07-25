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Смоленская Газета

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Главный редактор радиоканала «Смоленская весна» Ольга Базылева удостоена медали преподобного Авраамия Смоленского

Главный редактор радиоканала «Смоленская весна» Ольга Базылева удостоена медали преподобного Авраамия Смоленского

24 июля Глава Смоленской митрополии митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор наградил главного редактора радиоканала «Смоленская весна» АНО «Объединенная редакция СМИ» Ольгу Базылеву медалью преподобного Авраамия Смоленского за значимый вклад с сохранение и популяризацию духовно-нравственных ценностей Православия в Смоленской области.

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