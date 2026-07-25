Главный редактор радиоканала «Смоленская весна» Ольга Базылева удостоена медали преподобного Авраамия Смоленского

24 июля Глава Смоленской митрополии митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор наградил главного редактора радиоканала «Смоленская весна» АНО «Объединенная редакция СМИ» Ольгу Базылеву медалью преподобного Авраамия Смоленского за значимый вклад с сохранение и популяризацию духовно-нравственных ценностей Православия в Смоленской области.
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