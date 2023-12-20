Развенчанный бог войны?

Сейчас мы подумаем над тем, о чем говорили недавно в стенах и залах выставки DSEI. DSEI (Defence Security and Equipment International Exhibition and Conference) - это международная выставка-ярмарка вооружений, которая с 1999 г.
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