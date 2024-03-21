В Кольцово пассажиры смогут сдавать багаж самостоятельно

В аэропорту Кольцово начали тестировать систему самостоятельной регистрации багажа Bags ID – пассажиры, которые прошли онлайн-регистрацию и не хотят стоять в очереди на стойку, чтобы сдать багаж, могут сделать это в специальном киоске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии