О временах и смыслах. И беспочвенном оптимизме

Если вы хотите знать, как действуют американские юристы, посмотрите сериал "Форс-мажоры". Большинству он интересен только тем, что в нем одну из главных ролей сыграла Меган Маркл, будущая жена принца Гарри.
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