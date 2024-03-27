Новая игра от создателя God of War Кори Барлога для PlayStation 5 начинает “приобретат...

Новая игра от создателя God of War Кори Барлога для PlayStation 5 начинает “приобретать очертания”Креативный директор студии Кори Барлог рассказал в Твиттере, что его безымянная игра, над которой он работает, начинает приобретать очертания.
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