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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новая игра от создателя God of War Кори Барлога для PlayStation 5 начинает “приобретат...

Новая игра от создателя God of War Кори Барлога для PlayStation 5 начинает “приобретат...

Новая игра от создателя God of War Кори Барлога для PlayStation 5 начинает “приобретать очертания”Креативный директор студии Кори Барлог рассказал в Твиттере, что его безымянная игра, над которой он работает, начинает приобретать очертания.

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