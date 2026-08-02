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Турецкий истребитель KAAN получил значительные усовершенствования

Турецкий истребитель KAAN получил значительные усовершенствования Турецкий истребитель KAAN, совершивший первый полёт ещё в 2024 году, перешёл на более продвинутую стади.

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