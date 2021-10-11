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Кто такие "смерды" и почему из столпов общества они превратились в плебеев

Кто такие "смерды" и почему из столпов общества они превратились в плебеев

Что означало слово "смерд? Почему раньше в нём не было предосудительного смысла? Какова история его эволюции? Что говорят о его происхождении известные лингвисты? Как термин "смерд" связан с мордвой, иранцами, таджиками и другими народами? Узнайте об этих и других вещах прямо сейчас.

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