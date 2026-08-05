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Саклану министрлыгы Татарстанда пилотсыз очкычлар бәреп төшерелүе турында хәбәр итте

РФ Саклану министрлыгы Татарстанда дошман пилотсыз очкычлары бәреп төшерелүе турында хәбәр итте. Ведомство мәгълүматлары буенча, узган төндә Россия төбәкләрендә Украинаның барлыгы 475 пилотсыз очкычы юк ителгән.

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