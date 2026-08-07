Две истории одной болезни: какие бывают виды СМА и почему необходимо начать терапию до появления первых симптомов

Август — месяц осведомленности о спинальной мышечной атрофии фото: Okrasiuk/Shutterstock/Fotodom.ruАвгуст — месяц осведомленности о спинальной мышечной атрофии (СМА), генетическом заболевании, которое приводит к постепенной утрате мышечной силы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии