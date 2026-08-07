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Две истории одной болезни: какие бывают виды СМА и почему необходимо начать терапию до появления первых симптомов

Две истории одной болезни: какие бывают виды СМА и почему необходимо начать терапию до появления первых симптомов

Август — месяц осведомленности о спинальной мышечной атрофии фото: Okrasiuk/Shutterstock/Fotodom.ruАвгуст — месяц осведомленности о спинальной мышечной атрофии (СМА), генетическом заболевании, которое приводит к постепенной утрате мышечной силы.

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