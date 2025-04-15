Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Марочко: бойцы РФ удволили число уничтоженных гексакоптеров ВСУ у Волчанска

ЛУГАНСК, 15 апреля. /ТАСС/. Российские военнослужащие при помощи дешевых легких дронов в два раза интенсивнее стали уничтожать тяжелые гексакоптеры Вооруженных сил Украины, запускаемые противником у Липцов и Волчанска Харьковской области.

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