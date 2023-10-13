Постпред Израиля осудил ООН за призыв отказаться от эвакуации жителей Газы

Призыв Организации Объединенных Наций к Тель-Авиву отказаться от предписания эвакуироваться жителям города Газа осудил и назвал постыдным постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, сообщило 13 октября РИА Новости.
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