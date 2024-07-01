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Крупнейшая операция против РФ: стало известно, зачем НАТО запустило рой авиации над Черным морем

фото: В последнюю неделю над акваторией Черного моря наблюдается высокая интенсивность авиации НАТО. По мнению специалистов, возросшая в последнее время активность авиации стран Североатлантического альянса в Черном море может использоваться в качестве прикрытия.

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