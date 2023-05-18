С доставкой машин и оборудования в Монако возможны проблемы

С доставкой машин и оборудования в Монако возможны проблемыGetty Images / Red Bull Content PoolОперационный директор Формулы 2 Марко Коделло заявил, что с переездом участников молодёжных серий и Формулы 1 из Имолы в Монако могут возникнуть проблемы.
С доставкой машин и оборудования в Монако возможны проблемыGetty Images / Red Bull Content PoolОперационный директор Формулы 2 Марко Коделло заявил, что с переездом участников молодёжных серий и Формулы 1 из Имолы в Монако могут возникнуть проблемы.
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