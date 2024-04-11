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Журнал о бизнесе и инвестициях

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«Роснано» и инвестфонды продали свои доли в «Новомете»

Производитель нефтегазового оборудования «Новомет» полностью сменил акционеров. «Роснано», Russia Partners, Baring Vostok и топ-менеджмент продали свои доли структурам, близким к гендиректору АО «Новомет-Пермь» Перельману и группе «Конар».

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