«Роснано» и инвестфонды продали свои доли в «Новомете»

Производитель нефтегазового оборудования «Новомет» полностью сменил акционеров. «Роснано», Russia Partners, Baring Vostok и топ-менеджмент продали свои доли структурам, близким к гендиректору АО «Новомет-Пермь» Перельману и группе «Конар».
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