Неспешный разговор

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Как-то 31 декабря 197... года.

CCCР. МИД, 31 декабря 197. года. Министр Громыко ругаясь про себя шёл по коридору здания на Смоленской, поочерёдно заглядывая в кабинеты.

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