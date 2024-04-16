В петербургском клубе «Космонавт» выступит Вячеслав Бутусов

Мероприятие запланировано на 18 апреля В четверг, 18 апреля, на сцене клуба «Космонавт» в Петербурге состоится редкое событие – Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» исполнят песни Nautilus Pompilius в клубном формате.