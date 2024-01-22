Яковлев об уходе Воробьева из «Металлурга»: «Понимали, что 0-4 от «Авангарда» вряд ли кто-то примет и простит»

Специалист тренировал клуб с 2019 по 2023 год. – Как в «Металлурге» отреагировали на уход Ильи Воробьева? – У Ильи Петровича был действующий контракт, он достаточно долго здесь работал, выигрывал, ассоциировался с «Металлургом».