Яковлев об уходе Воробьева из «Металлурга»: «Понимали, что 0-4 от «Авангарда» вряд ли кто-то примет и простит»

Специалист тренировал клуб с 2019 по 2023 год. – Как в «Металлурге» отреагировали на уход Ильи Воробьева? – У Ильи Петровича был действующий контракт, он достаточно долго здесь работал, выигрывал, ассоциировался с «Металлургом».
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