Группировка войск «Восток» сорвала попытки усиления позиций ВСУ

Подразделения группировки войск «Восток» сорвали попытки усиления Вооруженными силами Украины (ВСУ) передовых позиций, ротации и выдвижения резервов в районах населенных пунктов Новоукраинка, Сторожевое, Черивное и Луговское.
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