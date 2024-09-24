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Группировка войск «Восток» сорвала попытки усиления позиций ВСУ

Группировка войск «Восток» сорвала попытки усиления позиций ВСУ

Подразделения группировки войск «Восток» сорвали попытки усиления Вооруженными силами Украины (ВСУ) передовых позиций, ротации и выдвижения резервов в районах населенных пунктов Новоукраинка, Сторожевое, Черивное и Луговское.

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