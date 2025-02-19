«Теплосеть» повысила надежность теплоснабжения 7000 жителей Адмиралтейского района Петербурга

Сейчас идет реконструкция основного участка магистрали «Куйбышевская» Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» закончили перевод потребителей на временную тепловую сеть и приступили к реконструкции основного участка тепломагистрали «Куйбышевская».
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