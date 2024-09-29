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Политика как она есть

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WP: администрация США рекомендует Израилю не проводить операцию в Ливане

WP: администрация США рекомендует Израилю не проводить операцию в Ливане

Вашингтонская администрация рекомендует Израилю не проводить наземную операцию в Ливане, силы США в регионе готовятся к возможному ответу Ирана на убийство генерального секретаря шиитского движения «Хезболлах» шейха Хасана Насруллы.

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