Патрульная летающая лодка Martin PBM Mariner: почему она не была оценена по достоинству

С нами не соскучишься!

Сегодня его называют лучшим двухмоторным гидропланом Второй мировой войны. И в сравнении с его главным конкурентом - гидросамолетом Консолидейтед PBY «Каталина» – имел более совершенные технические и летные характеристики.