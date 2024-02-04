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Патрульная летающая лодка Martin PBM Mariner: почему она не была оценена по достоинству

Патрульная летающая лодка Martin PBM Mariner: почему она не была оценена по достоинству

Сегодня его называют лучшим двухмоторным гидропланом Второй мировой войны. И в сравнении с его главным конкурентом - гидросамолетом Консолидейтед PBY «Каталина» – имел более совершенные технические и летные характеристики.

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