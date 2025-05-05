Читатели Daily Mail раскритиковали сообщения о вине РФ в блэкауте в Испании

Читатели Daily Mail пришли в ярость из-за статьи, в которой одной из возможных причин масштабного блэкаута в испанских и португальских городах назвали некое "секретное электромагнитное оружие" нашей страны.
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