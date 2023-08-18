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Россия может дать Украине свой лучший ответ на атаки по Москве

Россия может дать Украине свой лучший ответ на атаки по Москве

Борис Рожин считает, что ВС России в ответ на действия украинских боевиков должны разгромить их портыРанним утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили ещё один вражеский беспилотник, обломки которого упали в зоне Экспоцентра.

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