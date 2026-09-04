iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Теперь официально: активация DLSS 5 снижает производительность в 2-5 раз, и апскейлер не поможет. Появились тестых всех карт RTX 50

Теперь официально: активация DLSS 5 снижает производительность в 2-5 раз, и апскейлер не поможет. Появились тестых всех карт RTX 50

Это хуже, чем на момент выхода трассировки лучей Авторы Hardware Unboxed протестировали DLSS 5 теперь уже в финальной её версии в игре NBA 2K27.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым