В Иванове расследование дела о краже привело к нелегальному мигранту

Информацию о произошедшем полиция передала в отделение по вопросам миграции.В ходе расследования дела о краже с банковской карты, правоохранители Иванова обнаружили нелегального мигранта, сообщает тг-канал Мое Иваново со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.