В Иванове расследование дела о краже привело к нелегальному мигранту

Информацию о произошедшем полиция передала в отделение по вопросам миграции.В ходе расследования дела о краже с банковской карты, правоохранители Иванова обнаружили нелегального мигранта, сообщает тг-канал Мое Иваново со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
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