Квартальнов о штрафе Морозу за атаку Заврагина: «Касательный удар, и так валяться, выпрашивать? Это не красит КХЛ. Стиснул зубы и не показывать, что тебе больно, ты же мужчина, правильно?»

Минское «Динамо» на домашней арене обыграло СКА (2:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. В конце третьего периода форвард хозяев Вадим Мороз получил 2 минуты штрафа за атаку вратаря петербуржцев Егора Заврагина.
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