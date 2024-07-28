Разбор матча воронежского «Факела» с тольяттинским «Акроном»

В прошлый раз «Акрон» и «Факел» встречались на футбольном поле в ноябре 2021 года. Не так уж и давно, но с тех пор утекло много воды: «Факел» уже стал привычной частью Российской Премьер-лиги и обзавелся новым стадионом, а «Акрон» же доказал свои амбиции и смог ворваться в элиту российского футбола этим летом… Да много чего изменилось с той осенней встречи в Первой лиге, неизменным остался только счет противостояния – 2:0 в пользу тольяттинцев.