«Не будете учить — пожалуюсь в прокуратуру»: как мигранты шантажируют русских учителей

Северный ГрадЪ Коллаж Царьграда Первая неделя сентября обнажила то, о чём годами шептались родители.
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Планомерный перенос глухих кишлаков на российские просторы. Места много😂😂😂
А новенькие даже бесы дают деньги и не знают русский язык, видимо, хотят поохотиться на русских в Москве
Поняла теперь, что бесы хвастаются, что без знаний русского языка получили квартиры в Москве и живут, и деньги есть. Удивительно откуда? Убили каких то русских и заселились в их квартиры и наплодились и ходят в школу мигрантов изображают? Откуда у мигрантов жилье в Москве? Я несколько раз была в Москве никто жилье мне не давал, везде деньги требовали, никто не взял в университет моего сына из Владивостока. Типа мы уже как банановая шелуха, использовали и бросили, и никаких пособий, пенсий, можно только умереть от голода и холода в окружении китайцев, азиатов и других бесов Во Владивостоке
Все имеют право на знание, особенно, когда стремится к ним)))