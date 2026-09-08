Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

126 363 подписчика

«Не будете учить — пожалуюсь в прокуратуру»: как мигранты шантажируют русских учителей

«Не будете учить — пожалуюсь в прокуратуру»: как мигранты шантажируют русских учителей

Северный ГрадЪ Коллаж Царьграда Первая неделя сентября обнажила то, о чём годами шептались родители.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Оксана
Оксана

Поняла теперь, что бесы хвастаются, что без знаний русского языка получили квартиры в Москве и живут, и деньги есть. Удивительно откуда? Убили каких то русских и заселились в их квартиры и наплодились и ходят в школу мигрантов изображают? Откуда у мигрантов жилье в Москве? Я несколько раз была в Москве никто жилье мне не давал, везде деньги требовали, никто не взял в университет моего сына из Владивостока. Типа мы уже как банановая шелуха, использовали и бросили, и никаких пособий, пенсий, можно только умереть от голода и холода в окружении китайцев, азиатов и других бесов Во Владивостоке