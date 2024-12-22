Кинолог назвал породы собак, которые не утомят хозяина

Тем, кто хочет завести собаку, но боится не справиться с неугомонным характером питомца, следует обратить внимание на спокойные и ленивые породы, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
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