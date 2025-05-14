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Лула да Силва хочет передать Путину в Москве просьбы Киева о переговорах

Лула да Силва хочет передать Путину в Москве просьбы Киева о переговорах

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва после завершения своего визита в Китай хочет вернуться в Москву, чтобы обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным просьбы властей Украины о возможных переговорах и составах делегаций в Стамбуле 15 мая.

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