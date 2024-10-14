Актер Сергей Бурунов раскрыл истинную причину своего похудения

Актер театра и кино Сергей Бурунов заметно изменился. И если о происходящем в душе знаменитости зрители могут только догадываться, внешне все на лицо — он похудел и продолжает совершенствовать физическую форму.
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