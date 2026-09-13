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Царьград

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В Северодвинске простятся с врачом Дарьей Рудной, погибшей в ДТП на М-8

В Северодвинске простятся с врачом Дарьей Рудной, погибшей в ДТП на М-8

В Северодвинске состоится церемония прощания с Дарьей Юрьевной Рудной — врачом клинической лабораторной диагностики, жизнь которой оборвалась 11 сентября в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе М-8 в Холмогорском округе.

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