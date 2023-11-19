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  • Vladimir Lioubimcev
    Трясет в Петропавловске-Камчатском чуть ли не каждый день, и по пять раз на день... Кислорода в воздухе не хватает......Мишенная сопка. Л...
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Мишенная сопка. Любуемся Петропавловском-Камчатским с самой лучшей смотровой площадки

Мишенная сопка. Любуемся Петропавловском-Камчатским с самой лучшей смотровой площадки

Мишенная сопка возвышается в центре Петропавловска-Камчатского и видна с любой части города. От других сопок Мишенную отличает высота (самая высокая) и металлическая конструкция на вершине - действующая телевышка.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Трясет в Петропавловске-Камчатском чуть ли не каждый день, и по пять раз на день... Кислорода в воздухе не хватает...  В 70-м году там был... В апреле приехали... был поражен... на улицах везде был рассыпан сгоревший уголь (жужелица) по сугробам, тротуарам и дорогам,, это чтобы не скользить по льду.  Некоторые сугробы  до следующего снежного сезона так  и не растаяли до конца.  Все лето и точили талой водов. К примеру на Рябиковской, у  котельной по дороге к бичхоллу.... Хотя в 1970 году лето было самым теплым в Питере, за последние 100 лет... Это &quot;тепло такое&quot; у них там.... Вспомнишь - вздрогнешь...
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