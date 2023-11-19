Мишенная сопка. Любуемся Петропавловском-Камчатским с самой лучшей смотровой площадки

Vladimir Lioubimcev

Трясет в Петропавловске-Камчатском чуть ли не каждый день, и по пять раз на день... Кислорода в воздухе не хватает... В 70-м году там был... В апреле приехали... был поражен... на улицах везде был рассыпан сгоревший уголь (жужелица) по сугробам, тротуарам и дорогам,, это чтобы не скользить по льду. Некоторые сугробы до следующего снежного сезона так и не растаяли до конца. Все лето и точили талой водов. К примеру на Рябиковской, у котельной по дороге к бичхоллу.... Хотя в 1970 году лето было самым теплым в Питере, за последние 100 лет... Это "тепло такое" у них там.... Вспомнишь - вздрогнешь...